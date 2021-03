Ludwigsburg (BW) – Wirtschaft: Im Rahmen des städtischen Aktionsprogramms für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen bieten die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) seit dieser Woche einen kostenlosen Lieferservice für den Innenstadt-Einzelhandel an.

Zusammen mit der Stadt und dem Ludwigsburger Innenstadt Verein LUIS e.V. leistet die SWLB damit einmal mehr einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft in der Pandemie – ganz im Sinne ihres Slogans „Immer an Eurer Seite“.

Und so funktioniert der Lieferservice: Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in der Innenstadt übermitteln ihren Auslieferungswunsch inklusive der vollständigen Lieferadresse per E-Mail (lieferservice@swlb.de) oder Telefon (0176 1910-2000 oder 0176 1910-2001) an die Stadtwerke. Diese nehmen die Aufträge von Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 13 Uhr an. Die Kundinnen und Kunden erhalten dann noch am selben Tag zwischen 15 und 18 Uhr ihre Einkäufe – kostenlos und dank Fahrrad oder E-Mobil der SWLB absolut emissionsfrei. Ausgeliefert wird innerhalb des Ludwigsburger Stadtgebiets. So geht lokales Einkaufen auch in Zeiten des Lockdowns sicher und bequem.

Der Service wird schon jetzt gut vom Einzelhandel angenommen. Die ersten Lieferungen wurden bereits erfolgreich durch die SWLB zugestellt. Aktuell ist der Lieferdienst bis zum 20. März 2021 vorgesehen. Weitere Informationen unter: www.luis-ludwigsburg.de.

