Erstellt in

Ludwigshafen – Stadtbibliothek: Aus seinem Roman „Requiem für den Kanzler“ liest Uwe Ittensohn bei der Freitagslesung am Freitag, 16. Juli 2021, 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48.

Altbundeskanzler Helmut Kohl soll, nach einem Requiem im Dom, in Speyer beigesetzt werden. Kriminalhauptkommissar Frank Achill koordiniert den Hintergrundeinsatz der örtlichen Polizeikräfte und bittet seinen Freund André Sartorius als ortskundigen Stadtführer um Unterstützung. Alles sieht nach einer harmlosen Routineaufgabe aus. Dann mehren sich die Zeichen, dass Extremisten dem Ereignis ihren kaltblütigen Stempel aufdrücken wollen.

Ein spannender Wettlauf gegen die Zeit hinter der Kulisse der Trauerfeierlichkeiten nimmt seinen Lauf. Uwe Ittensohn studierte Betriebswirtschaft, arbeitet in der Finanzbranche und war lange Jahre nebenberuflich als Lehrbeauftragter an einer Hochschule tätig. In seiner Freizeit widmet er sich der Speyerer Stadtgeschichte und dem Schreiben von Kriminalromanen.

Die Lesung ist eine Veranstaltung im Rahmen des Kultursommers Ludwigshafen. Eine Anmeldung unter Telefon 0621 504-3301 ist zwingend erforderlich. Der Eintritt kostet 5, ermäßigt 3 Euro, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Bei den Präsenzveranstaltungen in der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Vorgaben zur Pandemie-Bekämpfung. Die Kontaktdaten werden erfasst. Der Eintritt ist ausschließlich mit einem höchstens 24 Stunden alten, negativen Corona-Test gestattet.

Vollständig geimpfte Personen, bei denen die letzte Impfung mehr als 14 Tage zurückliegt, sowie Genesene 28 Tage nach dem positiven PCR Test und daran anschließend sechs Monate, müssen keinen negativen Test nachweisen. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Die Anzahl der teilnehmenden Personen ist auf 20 begrenzt.

***

Stadt Ludwigshafen