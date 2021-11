Mainz – Corona-Aktuell 22.11.2021:Impfzentrum Mainz öffnet am 1.12.2021

Ab sofort Registrierung für Terminbuchung auf Landesportal möglich.

Mainz – (ekö) Das Landesimpfzentrum Mainz öffnet am Mittwoch, 1. Dezember 2021, seine Pforten.

Anmeldungen für das Impfzentrum Mainz (An der Bruchspitze in Mainz-Gonsenheim) sind beim Land unter www.impftermin.rlp.de möglich.

Es sind pro Tag rund 800 Impfungen geplant – verteilt auf Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungen. Das Impfzentrum Mainz (An der Bruchspitze in Mainz-Gonsenheim) hat von Montag bis Freitag, von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Es wird darum gebeten, nicht ohne Termin zum Impfzentrum zu kommen, damit die Impfungen reibungslos ablaufen können.

Zudem fahren derzeit zwölf Impfbusse durch das Land, den Fahrplan gibt es auf der Impfunterseite des Landes.

