Mainz – Haushaltsreiniger selbst gemacht: Workshop im Mainzer Umweltladen am 14. März

Mainz – (rap) Umweltschonend zu Hause putzen, aber wie? In einem kostenlosen Workshop am Samstag, 14. März 2020 können Interessierte im Mainzer Umweltladen gemeinsam mit Mitarbeiterinnen des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz Reiniger aus umweltfreundlichen und günstigen Hausmitteln herstellen.

Laut Umweltbundesamt werden in Deutschland ca. 220 000 Tonnen Haushaltsreiniger und ca. 260 000 Tonnen Geschirrspülmittel verkauft. Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer Putzmittel, die sich in einem Großteil der Haushalte finden lässt. Doch sind diese Mittel alle nötig? Und inwiefern werden bei der Verwendung Umwelt und Gesundheit gefährdet?

Der Mainzer Umweltladen will mit dem Workshop „Haushaltsreiniger selbst gemacht“ zeigen, wie sich die Vielzahl der herkömmlichen Reinigungsmittel durch eine Handvoll Haushaltsmittel ersetzen lassen. Das schont den Geldbeutel und gleichzeitig auch die Umwelt. Denn Mittel wie Zitronensäure, Natron oder Soda sind frei von bedenklichen Stoffen wie etwa Konservierungsmitteln, Duft-und Farbstoffen. Diese sind nicht immer vollständig biologisch abbaubar, wodurch sie sich in der Umwelt und in Organismen anreichern und diese somit schädigen können. Warum also nicht selbst die Haushaltsreiniger herstellen? Im Umweltladen wird Ihnen gezeigt wie!

Der kostenlose Workshop findet am 14. März 2020 um 11.00 Uhr im neuen Mainzer Umweltladen in der Steingasse 3-9, 55116 Mainz statt. Um Anmeldung per Telefon unter 06131-12 21 21 oder per Email an umweltinformation@stadt.mainz.de wird gebeten.

Herausgeber:

Stadtverwaltung Mainz

Pressestelle | Kommunikation (Hauptamt)

Marc André Glöckner, Abteilungsleiter und Pressesprecher der Stadt Mainz

Stadthaus ‚Große Bleiche‘ (Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1)

55116 Mainz