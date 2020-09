Erstellt in

Mainz – (rap) – Verkehr: In Höhe der Portlandstraße 30 in Mainz-Weisenau erfolgt im Zeitraum vom Montag, 5. Oktober bis zum 09.10.2020 die Sperrung einer Fahrspur. Der Verkehr wird einspurig am Baufeld vorbeigeführt.

Grund der Sperrung sind Tiefbauarbeiten zur Herstellung eines Kanalhausanschlusses durch den Wirtschaftsbetrieb Mainz.



