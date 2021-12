Mainz – Hinweis zum Wochenmarkt vor Weihnachten und an Silvester 2021

Mainz – (rap) Vor den Weihnachtsfeiertagen findet der Hauptmarkt regulär am Dienstag, 21.12.2021 und zusätzlich am Donnerstag, 23.12.2021 von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr statt. Am Freitag, 24.12.2021 (Heiligabend) endet der Verkauf bereits um 12.00 Uhr.

Durchaus wünschenswert sind Vorbestellungen, somit können die Einkaufszeiten insgesamt kürzer gehalten werden.

Ab Dienstag, 28.12.2021 findet der Hauptmarkt wieder auf den Domplätzen und dem Gutenbergplatz (beidseitig) statt. Die letzte Möglichkeit, in diesem Jahr auf dem Markt einzukaufen, ist am Freitag, 31.12.2021 bis 13.00 Uhr.

Im neuen Marktjahr begrüßen die Marktleute des Hauptmarktes ihre Kunden erstmals wieder am Dienstag, 04.01.2022.

Gonsenheim

In Gonsenheim werden jeweils am Mittwoch, 22.12.2021 und Mittwoch, 29.12.2021 zusätzlich ein Teil der Stände stehen, welche üblicherweise nur samstags präsent sind. Die Öffnungszeiten sind wie stets von 7.00 bis 13.00 Uhr.

Hartenberg-Münchfeld findet vorverlegt an den beiden Donnerstagen, 23.12.2021 (beide Stände) und 30.12.2021 (nur Metzgerstand) statt. Die Öffnungszeiten sind wie stets von 7.00 bis 13.00 Uhr.

