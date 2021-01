Mainz – Umwelt: (rap) Wie bereits in verschiedenen Medien veröffentlicht, werden die Gelben Säcke seit dem 1. Januar 2021 von der Firma Knettenbrech und Gurdulic (K&G) aus Wiesbaden abgeholt.

Dadurch haben sich in den Stadtteilen

– Altstadt,

– Drais,

– Ebersheim,

– Finthen und

– Marienborn

die Abholtage verändert. Bitte informieren Sie sich im Mainzer Müll Magazin, unter www.eb-mainz.de oder am Abfalltelefon der Stadt Mainz 06131-12 34 56 über die neuen Abholtage.

Die Entsorgung von Verkaufsverpackungen (Gelbe Säcke, Glas) basiert auf der Grundlage des Verpackungsgesetzes und ist allein in der Verantwortung der Privatwirtschaft.

Der Entsorgungsbetrieb und die Stadt Mainz haben diese Ausschreibung nicht durchgeführt und sind nicht die Auftraggeber der Glas- und Gelbe Sackentsorgung.

Bitte wenden Sie sich bei Beschwerden und Meldungen direkt an die Telefonnummer 0611-696399 bzw. per Mail an mainz@knettenbrech-gurdulic.de.

Auf den Wertstoff- und Recyclinghöfen können weiterhin Glas oder gelbe Säcke abgegeben werden.

