Mainz – Verkehr: Sperrung der rechten Fahrspur An der Krimm

Mainz – Verkehr: (rap) Zwischen Montag, 17.01. und Freitag, 28.01.2022 wird es im Stadtteil Mainz-Gonsenheim aufgrund von Tiefbaumaßnahmen zum Einbau eines Schiebers in der Straße An der Krimm, Höhe Bürgermeister-Alexander-Straße zur Sperrung der beiden rechten Fahrspuren in Fahrtrichtung Mombach kommen.

Der Verkehr wird in dieser Zeit einspurig an den Baufeldern vorbei geführt. Fußgänger:innen sind von dieser Sperrung nicht betroffen.

