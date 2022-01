Mainz – Verkehr: Abschnittsweise Sperrungen in der Oppenheimer Straße

Mainz – Verkehr: (rap) Aufgrund der Verlegung von Strom sowie des Austausches von Beleuchtungsmasten durch die Mainzer Netze wird es ab Montag, 17.01.22 im Stadtteil Mainz-Laubenheim zu abschnittsweisen Sperrungen zwischen der Kreuzung Rheintalstraße und der Oppenheimer Straße Höhe Hausnummer 100 kommen.

Bis voraussichtlich Mai werden, je nach Bauabschnitt, phasenweise die Fahrspur stadtauswärts sowie Teile des Gehweges gesperrt. Der Verkehr wird mit Hilfe einer Lichtsignalanlage einspurig am jeweiligen Baufeld vorbei geführt. Fußgänger:innen werden in den Bereichen, in denen der Gehweg gesperrt ist mit einer provisorischen Ampelanlage auf die andere Straßenseite geführt.

Herausgeber:

Stadtverwaltung Mainz

Pressestelle | Kommunikation (Hauptamt)

Sarah Heil, Abteilungsleiterin und Pressesprecherin der Stadt Mainz

Stadthaus ‚Große Bleiche‘ (Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1)

55116 Mainz