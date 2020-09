Mainz – Verkehr: Verlängerung der Sperrungen im Bereich Große Bleiche

Erstellt in

Mainz – Verkehr: (rap) Bereits seit Montag, 17.08.2020 sind die rechten Abbiegefahrstreifen von der Großen Bleiche in die Umbach sowie der Geh- und Radweg in der Großen Bleiche zwischen Schillerstraße/Münsterplatz als auch die beiden Abbiegefahrstreifen von der Schillerstraße in die Große Bleiche/Binger Straße gesperrt.

Die Baumaßnahme war ursprünglich bis zum 24.09. geplant, muss nun aber bis zum 8. Oktober verlängert werden.

Grund für die Sperrung sind Tiefbau- und Leitungsarbeiten durch die Stadt Mainz.

