Mainz – Verkehr: (rap) Aufgrund eines Kranabbaus durch einen privaten Bauträger muss ein Teil der Schöfferstraße (Höhe Hausnummer 7) am Mittwoch, 17.03.21 zwischen 6.00 und 18.00 Uhr voll gesperrt werden. Der Zugang zu allen Geschäften und Hauseingängen bleibt gewährleistet. In dieser Zeit wird der Taxistand in den Bereich zwischen dem Staatstheater (Großes Haus) und Douglas am Gutenberg Platz verlegt.

Der Lieferverkehr wird an diesem Tag über die Fuststraße, Johannisstraße in die Schöfferstraße und umgekehrt geleitet. Dafür wird die Einbahnführung in der Johannisstraße aufgehoben. Fußgängerinnen und Fußgänger können das Baufeld auf der Seite der anliegenden Geschäfte passieren.

Herausgeber:

Stadtverwaltung Mainz

Pressestelle | Kommunikation (Hauptamt)

Marc André Glöckner, Abteilungsleiter und Pressesprecher der Landeshauptstadt Mainz

Stadthaus ‚Große Bleiche‘ (Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1)

55116 Mainz