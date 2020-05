Mosbach – Unfall mit tödlichem Ausgang auf der Landstraße 525 zwischen Mosbach/B27 und Lohrbach

Erstellt in

Mosbach (BW) – Am Sonntag, 03.05.2020, gegen 20.20 Uhr, kam es auf der Landstraße 525 zwischen Mosbach/B27 und Lohrbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem beide Insassen noch an der Unfallstelle verstarben.

Der 22-jährige Fahrer eines Porsche Cabrio kam aus noch nicht bekannter Ursache im kurvigen Straßenverlauf der Landstraße nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei entwurzelte er mehrere Bäume und kam mit seinem Pkw an einem Baum zum Stillstand.

Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass beide noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlagen. Zur Unfallaufnahme und Bergung war die Landstraße für 3,5 Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Polizeipräsidium Heilbronn