München –Brunnthal: Auffinden von Kampfmittel

München (BY) – Brunnthal: Am Sonntag, 21.11.2021, gegen 16:45 Uhr, teilte ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim der Polizei mit, dass er in einem Waldstück einen metallischen Gegenstand aufgefunden habe. Bei diesem handele es sich augenscheinlich um eine Granate.

Der 31-Jährige konnte den eintreffenden Polizeibeamten sowie den Beamten der Polizeiinspektion Sonderdienste diesen Gegenstand zeigen. Die Beamten der PI SD stuften den Gegenstand als Kampfmittel (Granate) ein. Eine Spezialfirma zur Entsorgung des Kampfmittels wurde informiert. Diese konnte die Granate sichern und entsprechend vernichten.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

In Bayern wurden im vergangenen Jahr rund 150 Tonnen Kampfmittel beseitigt, welche größtenteils aus dem Zweiten Weltkrieg zurückzuführen sind.

Sollten Sie verdächtige Gegenstände sehen, so bitten wir Sie diese

nicht zu berühren oder in sonstiger Weise zu bewegen.

Halten Sie einen großen Abstand ein

Informieren Sie umgehend über den Notruf 110 die Polizei

Bleiben Sie vor Ort und zeigen den Polizeibeamten nach Aufforderung den Fundort

***

Polizei München