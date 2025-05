Nadja Abd el Farrag ist tot – TV-Legende Naddel stirbt nach schwerer Krankheit mit 60 Jahren – Die deutsche TV-Persönlichkeit Nadja Abd el Farrag, besser bekannt unter ihrem Spitznamen „Naddel“, ist tot. Die frühere Lebensgefährtin von Dieter Bohlen verstarb am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren in einer Hamburger Klinik. Laut Medienberichten litt sie bereits seit Jahren an schweren gesundheitlichen Problemen, darunter Leberzirrhose, die in ihrer Biografie öffentlich thematisiert wurde. Eine offizielle Bestätigung der Todesursache steht noch aus.

Vom Background ins Rampenlicht

Geboren am 5. März 1965 in Hamburg-Altona, war Nadja Abd el Farrag die Tochter eines Sudanesen und einer Deutschen. Ihren ersten Schritt ins Rampenlicht machte sie als Backgroundsängerin für „Blue System“, das Musikprojekt von Dieter Bohlen. Ihre langjährige On-Off-Beziehung mit dem Pop-Titan – von 1989 bis 1996 und erneut von 1997 bis 2001 – machte sie deutschlandweit bekannt.

Zwischen Ruhm und Rückschlägen

Nach der Trennung von Bohlen versuchte Naddel, sich als eigenständige Medienpersönlichkeit zu etablieren. Sie moderierte das Erotikformat „Peep!“ auf RTL II, veröffentlichte eine Biografie und nahm an Reality-Formaten wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und „Big Brother“ teil. Ihre Auftritte sorgten regelmäßig für Schlagzeilen – nicht selten mit negativen Untertönen. Die Boulevardpresse machte ihre Alkoholprobleme und finanziellen Sorgen oft zum Thema.

Ein Leben voller Kämpfe

In ihrer 2018 erschienenen Autobiografie „Achterbahn“ sprach sie offen über ihre Alkoholabhängigkeit und die damit verbundenen gesundheitlichen Konsequenzen. Der Versuch, sich neu zu erfinden, scheiterte immer wieder an Rückschlägen – auch weil ihr Bild in der Öffentlichkeit untrennbar mit dem Bohlen-Kosmos und ihrer Vergangenheit verknüpft blieb. Immer wieder zog sie sich zurück, startete Neuanfänge, kämpfte – und scheiterte erneut.

Letzter Auftritt von Naddel, letzter Applaus

Ihr letzter öffentlicher Auftritt fand im Mai 2024 beim Hamburger Schlagermove statt. Dort trat sie gemeinsam mit dem Entertainer Andreas Ellermann auf – es war ein Moment der Nostalgie und vielleicht auch des stillen Abschieds. Danach wurde es ruhig um die einstige Kultfigur des deutschen Trash-TVs.

Nadja Abd el Farrag ist tot – Ein stilles Ende, eine laute Erinnerung

Nach Bekanntwerden ihres Todes zeigten sich zahlreiche Weggefährten erschüttert. Dieter Bohlen veröffentlichte ein kurzes Video von einem gemeinsamen Auftritt und schrieb: „Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja.“ Auch Fans und Medienhäuser äußerten ihre Trauer – und erinnerten an eine Frau, die trotz aller Rückschläge nicht aufhörte, wieder aufzustehen.

Nadja Abd el Farrag hinterlässt kein makelloses Erbe, aber ein menschliches. Ihre Geschichte war geprägt von Glamour, Schmerz, Mut und Zerbrechlichkeit. Naddel war mehr als eine Bohlen-Ex – sie war ein Spiegel des deutschen Medienzeitalters, das sie prägte und zugleich zerstörte.

In stiller Erinnerung – Ruhe in Frieden, Naddel.

Das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts ist in Gedanken bei der Familie und den Freunden von Nadja Abd el Farrag (hk).