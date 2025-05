Posted in

Historische Ereignisse am 14. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute ist Mittwoch, der 14. Mai. An diesem Datum blicken wir auf zahlreiche historische Ereignisse zurück, die in ganz unterschiedlichen Bereichen ihre Spuren hinterlassen haben. Besonders prägend war dabei sicherlich die erste erfolgreiche Pockenimpfung durch Edward Jenner im Jahr 1796 – ein medizinischer Durchbruch, der Millionen Menschenleben retten sollte und die moderne Impfmedizin begründete. Aber auch andere Entwicklungen aus Wissenschaft, Medien, Politik und Raumfahrt markieren diesen Tag als einen mit weitreichenden Folgen.

1692 – Erste Wetterberichterstattung in London

In der Londoner Wochenzeitung „Sammlung für den Fortschritt von Landwirtschaft und Handel“ erscheint am 14. Mai erstmals ein Wetterbericht. Dabei handelte es sich noch nicht um eine Vorhersage, wie wir sie heute kennen, sondern um eine rückblickende Beschreibung des Wettergeschehens – ein früher Vorläufer moderner Meteorologie.

1796 – Edward Jenner impft gegen Pocken

Der britische Landarzt Edward Jenner verabreicht dem achtjährigen James Phipps das erste Serum aus Kuhpockenviren – die Geburtsstunde der Impfung gegen Pocken. Diese bahnbrechende Entdeckung markiert den Anfang der Immunisierung und verändert die Medizin nachhaltig. Die Pocken gelten heute als ausgerottet.

1878 – Vaseline wird zur Marke

Robert Chesebrough lässt den Namen Vaseline als Handelsmarke eintragen. Die Salbe, die er bereits seit sechs Jahren unter Patent produziert, wird zu einem der bekanntesten Produkte der Welt für Hautpflege und Wundbehandlung.

1909 – Banknoten werden gesetzliches Zahlungsmittel

Der Reichstag beschließt, dass Banknoten in Deutschland gesetzliches Zahlungsmittel neben Münzen sind. Damit ist die Reichsbank nicht mehr verpflichtet, ausgegebenes Papiergeld in Gold einzutauschen – ein entscheidender Schritt in Richtung moderner Geldwirtschaft.

1955 – Atomtest „Operation Wigwam“ im Pazifik

Die USA führen im Pazifik unterseeische Atombombentests durch. Die „Operation Wigwam“ zielt auf die Erprobung der Wirkung nuklearer Sprengsätze unter Wasser ab – rund 900 Kilometer südwestlich von San Diego. Der Test gilt als Teil des atomaren Wettrüstens im Kalten Krieg.

1961 – Stummfilmhumor in der ARD

Mit Es darf gelacht werden strahlt der Hessische Rundfunk die erste Folge einer Sendung aus, die alte Stummfilmklassiker mit humorvoller Moderation neu in Szene setzt. Werner Schwier wird zum bekannten Gesicht dieser ungewöhnlichen Programmsparte.

1970 – Die RAF wird geboren

Bei einer von seinem Anwalt initiierten Ausführung gelingt Andreas Baader mit Unterstützung von Ulrike Meinhof und anderen die Flucht. Die Aktion, bei der Schusswaffen zum Einsatz kommen, markiert den Beginn der terroristischen Aktivitäten der Rote Armee Fraktion (RAF) in Deutschland.

1973 – Probleme beim Skylab-Start

Die Raumstation Skylab startet von Cape Canaveral aus, jedoch mit erheblichen technischen Problemen. Dies führt zur Verzögerung des bemannten Nachfolgemoduls. Trotz der Startpannen bleibt Skylab ein bedeutender Meilenstein in der bemannten Raumfahrt der USA.

1985 – Der Brokdorf-Beschluss stärkt Versammlungsfreiheit

Mit dem Brokdorf-Beschluss setzt das Bundesverfassungsgericht Maßstäbe für das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Es erschwert den Behörden das Verhängen von Demonstrationsverboten und stärkt das demokratische Grundverständnis in der Bundesrepublik.

1993 – Gründung von Bündnis 90/Die Grünen

In Leipzig fusionieren Bündnis 90 und Die Grünen zu einer gemeinsamen Partei. Der Zusammenschluss vereint die westdeutsche Umweltbewegung mit der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung – ein Meilenstein in der politischen Landschaft des vereinten Deutschlands.

1997 – Start der Star Alliance

Fünf große internationale Fluggesellschaften gründen die Star Alliance. Ziel ist es, durch Kooperation die Effizienz im Luftverkehr zu steigern. Heute gilt das Bündnis als eine der größten Airline-Allianzen weltweit.

2005 – Helikopter landet auf dem Mount Everest

Didier Delsalle gelingt als erstem Menschen die Landung mit einem Hubschrauber auf dem höchsten Punkt der Erde – dem Mount Everest. Der Rekordflug sorgt international für Aufsehen, ruft jedoch auch Kritik hervor, da er symbolisch für die zunehmende Erschließung selbst entlegenster Naturräume steht.

Diese Rückblicke zeigen, wie vielfältig und folgenreich Ereignisse eines einzelnen Tages sein können – von medizinischen Durchbrüchen über politische Entwicklungen bis hin zu technischen Rekorden.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt