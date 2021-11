Neue Bücher – Ein neuer Prachtband erinnert an die Helden der Formel 1

Neue Bücher – Neue Das neue Buch „F1 Heroes“ huldigt die Helden der mittlerweile mehr als 70-jährigen Geschichte der Formel 1. Schließlich sind es die großen Persönlichkeiten, die vergangene Jahrzehnte geprägt haben. Sie alle wurden von den berühmten Fotografen von Motorsport Images für die Ewigkeit festgehalten.

Fotokünstlern wie Mark Sutton, Rainer W. Schlegelmilch, Michael und Steven Tee sowie Ercole Colombo gelangen Aufnahme für die Geschichtsbücher. Sie alle sind in dem Prachtband zu finden und werfen noch einmal ein Schlaglicht auf vergangene Höhepunkte in der Königsklasse des Motorsports.

Die Stars der Formel 1 haben sich in den letzten 71 Jahren von Rennfahrern zu gefeierten Persönlichkeiten der internationalen Popkultur entwickelt. Längst haben sie die Sportseiten der Medien verlassen und sind in die Gesellschaftsseiten, ebenso wie in die Chronik vorgerückt. Wer es in einer international gefeierten Sportart bis ganz an die Spitze geschafft hat, zählt zum Kreis jener Persönlichkeiten, die das tägliche Leben auf Schritt und Tritt begleiten.

Helden von gestern und heute

Bestes Beispiel dafür war der dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda. Dieser genoss in seiner Heimat Österreich einen Heldenstatus und galt als Experte für alles und jedes. Doch auch die Rennserie selbst gilt längst als Highlight, von dessen Strahlkraft zahlreiche Branchen profitieren. Die großen Autokonzerne wie Mercedes demonstrieren hier ihre Technologieführerschaft und setzen diese in ihren Straßenautos um, während der Uhrenhersteller Tag Heuer großen Wert auf seine historische Verbundenheit mit der Formel 1 legt und sein Engagement für gefeierte Rennsport-Legenden wie Ayrton Senna und Joan Manuel Fangio betont.

Auch die Spiele-Branche lässt sich von der Atmosphäre der Motorsport-Königsklasse gerne inspirieren. So hat EA Sports bereits im Juli dieses Jahres den neuesten Ableger der F1 Reihe veröffentlicht, welches mit neuen Spielmodi, Features und Spielweisen aufwartet und auch Online-Casinos wie PokerStars Vegas haben mit ihren Vegas-Rennen, bei denen es darum geht, mit Spielautomaten die meisten Punkte am Ende des Rennens zu erzielen, die Faszination für den Rennsport aufgegriffen. Von der Spannung, die zahlreiche Rennen der Formel 1 bieten, profitieren auch die TV-Sender. Die aktuelle Saison zeigt sich so spannend wie lange nicht. Kein Wunder also, dass die Quoten immer weiter ansteigen, je näher das Ende der Saison rückt.

Die glorreiche Vergangenheit wird lebendig

Doch bevor der neue Weltmeister im Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen gekürt wird, lohnt es sich noch einmal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Die Zeitspanne in „F1 Heroes“ reicht vom legendären fünffachen Weltmeister Joan Manuel Fangio bis zu seinem aktuellen Nachfolger Lewis Hamilton. Fotografen haben es geschafft, die Intensität der Rennserie und deren Hauptdarsteller perfekt einzufangen. Für den Betrachter öffnet sich so ein Archiv der Archive. Er kann in „F1 Heroes“ die besten Aufnahmen der letzten sieben Jahrzehnte genießen und so die glorreiche Vergangenheit noch einmal zum Leben erwecken.

In dem Prachtband finden sich zahlreiche ikonische Aufnahmen, die längst Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses geworden sind. Dazu zählt beispielsweise jenes Porträt, das einen nachdenklichen Ayrton Senna zeigt und eine Aufnahme von der Flucht Romain Grosjeans aus seinem brennenden Auto in Bahrain. Natürlich darf in der Sammlung auch nicht das Foto der legendären Kollision zwischen Alain Prost und Ayrton Senna im Jahr 1989 in Suzuka fehlen.

Von Fangio über Schumacher bis zu Hamilton

Anhand der berühmten Bilder erzählt das Buch die Geschichte der Formel 1 nach. Die einzelnen Kapitel decken jedes der letzten acht Jahrzehnte ab. So finden sich in „F1 Heroes“ nicht nur zahlreiche Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus den 1950er Jahren, sondern auch eine umfangreiche Foto-Dokumentation aus der glamourösen Zeit der Formel 1, den 1960er und 1970er Jahren. Stars wie Niki Lauda, Nelson Piquet, Alain Prost waren die Vorbilder für die Generation rund um Michael Schumacher, der mit sieben Weltmeistertiteln immer noch die Rangliste der erfolgreichsten Piloten aller Zeiten anführt.

Einen seiner wichtigsten Siege hatte der Deutsche am Nürburgring gefeiert, als er zwei Runden vor Schluss Jean Alesi überholte. Heute scheint die legendäre Rennstrecke nicht mehr in dem Formel-1-Kalender auf, doch die Rennen sind in die Geschichte eingegangen. Gut möglich, dass Lewis Hamilton dieses Jahr Schumachers bricht. Seinen Platz in der langen Reihe an herausragenden Motorsport-Persönlichkeiten hat der Brite jedenfalls bereits eingenommen.

Einige der Bilder aus diesem Buch wurden bereits im September beim Grand Prix von Italien in Monza im Rahmen einer Ausstellung der Öffentlichkeit gezeigt. Damals nutzten tausende Formel-1-Fans aus aller Welt die Möglichkeit, um noch einmal in die Geschichte einzutauchen. Nun haben Fans Gelegenheit, dies mit dem Buch „F1 Heroes“ nachzuholen und ihre Helden zu bewundern.

Kultur und mehr Redaktion – Mittelrhein-Tageblatt