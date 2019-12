Neustadt am Rübenberge – Spielothek am Ernst-Abbe-Ring ausgeraubt

Erstellt in

Zeugen gesucht.

Neustadt am Rübenberge (NI) – Ein Unbekannter hat am Dienstag, 24.12.2019, eine Spielothek am Ernst-Abbe-Ring ausgeraubt. Er hat eine Mitarbeiterin bedroht und ist dann mit seiner Beute geflohen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Mann gegen 02:30 Uhr die Geschäftsräume und begab sich direkt in den Kassenbereich. Eine Angestellte (29) bedrohte er dort verbal und forderte sie auf, ihm Geld zu geben. Mit seiner Beute floh der Täter dann in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Der Gesuchte ist schätzungsweise 45 bis 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Seine Figur wird als „kräftig“ bzw. „stabil“ beschrieben, seine Erscheinung sei laut Zeugin „osteuropäisch“. Gesprochen hat er akzentfreies Deutsch.

Bekleidet war der Täter mit einem dunklen Parka mit Kapuze, die er sich ins Gesicht gezogen hatte. Zudem trug er eine dunkle Jogginghose, schwarze Schuhe und hatte eine weiße Plastiktüte bei sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ahm

