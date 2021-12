Neuwied – Corona-Aktuell 15.12.2021: Stadt koordiniert tägliche Impfmöglichkeiten: Zentrale Impfstelle im Heimathaus öffnet am 15. Dezember

Neuwied – Corona-Aktuell 15.12.2021: In Neuwied wird an sieben Tagen in der Woche geimpft. Die Zentrale Impfstelle im Heimathaus öffnet am Mittwoch, 15. Dezember, mit einer Impfaktion, zu der keine Anmeldung nötig ist.

Ab Donnerstag, 16. Dezember, wird montags bis samstags von 9 und 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geimpft, sonntags nur von 9 bis 13 Uhr. Die Termine ab Donnerstag, 16. Dezember, werden bereits jetzt über ein Online-Portal zur Buchung angeboten.

Unter dem Motto „Wir impfen, bis die Nadel glüht“ bietet das medizinische Team um den in Neuwied niedergelassenen Hausarzt Hans-Uwe Dockhorn Impfungen mit den Präparaten der Hersteller Moderna und BioNTech an. BioNTech kommt zum Einsatz bei unter-30-Jährigen, Schwangeren und Stillenden. Ob es sich um einen Erst-, Zweit- oder Booster-Impftermin handelt und welcher Impfstoff benötigt wird, kann bereits bei der Terminbuchung ausgewählt werden. Termine für die Zentrale Impfstelle im Heimathaus werden vergeben über das Portal Doctolib unter www.doctolib.de/einzelpraxis/neuwied/zentrale-hausaerztliche-impfstelle-heimathaus.

„Dass wir die Zentrale Impfstelle im Heimathaus so schnell in Betrieb nehmen können, verdanken wir den unermüdlichen Praxisteams, die nicht nur ihre eigenen Patientinnen und Patienten versorgen, sondern auch alle Impfaktionen in Neuwied mittragen. Ohne sie könnten unsere seit vielen Monaten sehr engagierten Mitarbeiterinnen in der Stadtverwaltung keine Impfaktionen anbieten“, dankt Oberbürgermeister Jan Einig allen Beteiligten. Bürgermeister Peter Jung ergänzt: „Mit der Zentralen Impfstelle im Heimathaus kommen wir unserem gemeinsamen Ziel, jeder Bürgerin und jedem Bürger eine Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen, ein großes Stück näher.“

Neben dem Betrieb der Zentralen Impfstelle, über den sich auch Landrat Achim Hallerbach erfreut zeigt, organisiert die Stadtverwaltung auch weiterhin Impfangebote ohne Terminvergabe. Bereits etabliert haben sich die Impfaktionen des Quartiermanagements der südöstlichen Innenstadt, die mittwochs stattfinden. Am 15. und 22. Dezember sowie 5. und 12. Januar wird wieder von 16 bis 19 Uhr in der Gaststätte Bootshaus geimpft. Alle Termine unter www.neuwied.de/impfen.html

