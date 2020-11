Niedersachsen / B 68 – Verkehr: Fahrbahnerneuerung von Wallenhorst bis Osnabrück – Nächtliche Vollsperrung am 14. und 15. November

Niedersachsen / B 68 – Verkehr: Im Zuge der Bundesstraße 68 ist bedingt durch die Beseitigung von Schadstellen in der Straße von Wallenhorst bis Osnabrück (Landkreis Osnabrück) mit Behinderungen zu rechnen.

Die B 68 in Fahrtrichtung Osnabrück wird ab Wallenhorst (Porta) bis Osnabrück am Samstag, 14. Novemer und Sonntag, 15. November jeweils in der Zeit von 21 Uhr bis ca. 5Uhr voll gesperrt.

Umleitungen sind örtlich ausgeschildert.

Uta Weiner-Kohl

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Osnabrück

Geschäftsbereichsleiterin

Mercatorstraße 11

49080 Osnabrück