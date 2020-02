Nonnweiler – Aquaplaning auf der Autobahn A 1: PKW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Nonnweiler (SL) – Am 01.02.20, gegen 08:40 Uhr wurde der Polizei in Wadern über die Integrierte Leitstelle ein Unfall auf der Autobahn A 1, hinter der Anschlussstelle Bierfeld in Fahrtrichtung Saarbrücken gemeldet. Vor Ort konnte von den Einsatzkräften festgestellt werden, dass ein 35jähriger Fahrer aus Bielefeld, der mit seiner Familie unterwegs war, vermutlich aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und sich dann überschlagen hat. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen waren alle nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

In jüngster Vergangenheit wurden der Polizeiinspektion Nordsaarland vermehrt Verkehrsunfälle gemeldet, die auf andauernde Regenfälle und nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen waren. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich auf diese äußeren Umstände nochmal neu einstellen. Wer aufgrund starker Regenfälle nicht mehr richtig durch die Fahrzeugscheiben sieht und dadurch den Verkehrsraum nicht mehr richtig erkennen kann, sollte seine Geschwindigkeit anpassen. Reifenabrieb, Ölrückstände und Pollen aller Art bilden einen schmierigen Belag, der erst von der Fahrbahn abgewaschen werden muss, bis diese wieder griffig ist.

Fällt binnen eines relativ kurzen Zeitraums eine große Menge an Regen, so hat der Boden meist nicht die Möglichkeit, diese Wassermassen aufzunehmen. Auch die Kanalisation ist nicht auf solche Regenmengen ausgelegt. Schwimmt ein Auto auf nasser Fahrbahn auf, erschrickt so mancher Fahrer. Wenn ein durchgängiger Wasserfilm auf der Fahrbahn steht, kann Aquaplaning auftreten. Im Extremfall verlieren die Reifen in dieser Situation vollständig den Fahrbahnkontakt, sie können dann die erforderlichen Lenk- und Bremskräfte nicht mehr übertragen. Das Fahrzeug ist so nicht mehr lenkbar.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei noch einige Verhaltenshinweise bei Aquaplaning vermitteln: Erste Anzeichen für Aquaplaning ist das Blinken der Kontrolllampe für das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP). Das Lenkrad mit beiden Händen gerade festhalten. Keine hastigen Lenkmanöver ausführen und Fuß vorsichtig vom Gaspedal nehmen. Die Geschwindigkeit langsam reduzieren, Fahrzeug ausrollen lassen, nur Auskuppeln, nicht bremsen.

Wichtig sind bei Regen Reifen mit gutem Profil. Mindestens drei Millimeter Profiltiefe sollten es sein, besser mehr. Überhöhte Geschwindigkeit und abgefahrene Reifen sind die Hauptursachen von Aquaplaning.

Polizeiinspektion Nordsaarland