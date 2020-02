Stadt Wertheim – Jugendhaus organisiert Aktionstag für Mädchen am Samstag, 15. Februar

Erstellt in

Wertheim (BW) – Einen Aktionstag für Mädchen von acht bis 16 Jahren bietet das Jugendhaus am Samstag, 15. Februar, an. Von A wie Accessoires für die Haare bis hin zu Z wie zauberhaften Fotos ist einiges geboten, was die Mädchenherzen höher schlagen lässt.

Von 14 bis 18 Uhr können die Besucherinnen unter fachkundiger Anleitung Frisuren mit Haarschmuck stylen, bevor Photo-Art-Tastan zu einem professionellen Fotoshooting einlädt. Auf vielfachen Wunsch wird es auch für die Mädels einen Schnupperkurs-Parcours und ein Nerf-Battle geben.

Dafür sollten die Teilnehmerinnen eine eigene Nerf-Gun und zum Schutz der Augen eine Sport- oder Schwimmbrille mitbringen; die Nerf-Pfeile werden gestellt. Die Mädchen können sich außerdem heiße Rennen auf der Carrerabahn liefern und in den Pausen zur Abkühlung günstig Getränke erwerben. Zum Abschluss besiegen sie gemeinsam mit verbundenen Augen die Piñata.

Zur besseren Planbarkeit wird um Voranmeldung unter www.jugendarbeit-wertheim.de gebeten. Der Kostenbeitrag von 1,50 Euro wird vor Ort kassiert.

