OBERVIECHTACH, LKR. SCHWANDORF (BY) – OT Eigelsberg: Am Samstag kam es in den frühen Morgenstunden aus bisher nicht geklärter Ursache zu einem Wohnhausbrand. Dabei verstarb die 83jährige Bewohnerin.

Am Samstag, 17.04.2021, gegen 04.30 Uhr, bemerkten Nachbarn den Brand eines Einfamilienhauses und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das im Ortsteil Eigelsberg gelegene Wohnhaus bereits in Vollbrand. Die 83jährige Bewohnerin, die allein in dem Anwesen wohnte, konnte durch die Feuerwehr geborgen werden, verstarb jedoch trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Einsatzort.

Das ältere Einfamilienhaus wurde durch den Brand komplett zerstört, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 200.000 Euro. An der Brandbekämpfung waren etwa 150 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren beteiligt.

Polizeipräsidium Oberpfalz, Einsatzzentrale