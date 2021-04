NÜRNBERG (BY) – Am Freitagabend (16.04.2021) kam es auf der Münchner Straße in Nürnberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen

Gegen 17:30 Uhr teilten Passanten der Notrufzentrale mit, dass es auf der Münchner Straße auf Höhe des Alfred-Hensel-Wegs zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war. Nach aktuellen Kenntnisstand war ein 66-Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen massiven Baum geprallt. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach aktuellem Stand der Unfallaufnahme war er nicht angeschnallt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können oder zum besagten Zeitpunkt die Münchner Straße in stadteinwärtiger Richtung befuhren. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911 6583 1530 zu melden.

Durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Gutachter mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.

Polizei Nürnberg