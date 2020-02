Oberwesel am Rhein – Eröffnung der Aldi Süd-Filiale, Im Tuchscheren 15 in Oberwesel am 3. Februar 2020

Oberwesel am Rhein – Ein freudiges Ereignis zog am Montag, 3. Februar 2020, zahlreiche Kunden in das Gewerbegebiet „Im Tuchscheren“ in Oberwesel: die Eröffnung der neuen Aldi Süd-Filiale.

Bereits früh morgens war der Kundenparkplatz bis in die letzte Ecke gefüllt. Sonderaktionen lockten die Kunden erfolgreich in den Markt. Das Einrichtungskonzept besticht durch breite Gänge, viel Platz, helle und übersichtliche Gestaltung.

Stadtbürgermeister Marius Stiehl, die Beigeordnete Silke Hüttner, Beigeordneter Karl-Heinz Botens, Stadtmanagerin Lena Höver und Familie Kluck ließen es sich nicht nehmen, zur Eröffnung zu gratulieren. Bei einer kurzen Führung mit Herrn Gregor Leier (Leiter Filialentwicklung Aldi GmbH & Co. KG Bingen) konnten sie sich vom neuen Einrichtungskonzept sowie dem Einsatz energiesparender Technik überzeugen.

