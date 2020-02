Lahnstein – Umwelt: Änderung des Landeswaldgesetzes auf den Weg gebracht

Erstellt in

Wichtiger Meilenstein zur Realisierung eines Kur- und Heilwaldes in Lahnstein.

Lahnstein – Seit nunmehr gut zwei Jahren verfolgt die Stadt Lahnstein die Ausweisung eines Heil- und Kurwaldes nach international anerkannten Kriterien, der Menschen helfen soll, gesund zu bleiben und wieder gesund zu werden. Es wäre nach Heringsdorf/Insel Usedom der zweite Heilwald dieser Art in der Bundesrepublik Deutschland.

Schirmherr des Projektes ist Innenminister Roger Lewentz, der nunmehr Oberbürgermeister Peter Labonte und eine kleine Delegation zu einem Besuch in Mainz eingeladen hatte, um einen weiteren Meilenstein zur Realisierung des Vorhabens hautnah mitzuerleben. Im Mainzer Landtag wurde am Donnerstag der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landeswaldgesetzes eingebracht. Die vorgesehene Gesetzesänderung eröffnet auch in Rheinland-Pfalz zukünftig die Möglichkeit, hierfür besonders geeignete Waldgebiete als Kur- und Heilwälder auszuweisen.

„Wir freuen uns sehr, dass das Land unsere Initiative aufgegriffen hat und die Änderung des Landeswaldgesetzes auf den Weg gebracht hat“, erklärte Oberbürgermeister Peter Labonte am Rande der Landtagssitzung. „Wir haben jetzt eine entsprechende Grundlage, um das für eine Anerkennung der in Aussicht genommenen Flächen erforderliche Waldgutachten sowie das medizinisch-therapeutische Konzept, mit dem die gesundheitsbezogenen Anforderungen nachzuweisen sind, in Auftrag zu geben.“

„Für mich war von Beginn an klar, diese Idee ist eine weitere gute Entwicklungschance für Lahnstein und die Region. Deshalb habe ich diesen Weg mit aller Kraft unterstützt. Gerade für unsere Situation gilt: Der Wald ist als Ort der Ruhe und Erholung von ganz besonderer Bedeutung. Waldluft zu atmen verspricht mehr als Entspannung. Der Wald dient der Gesundheit – und das wird mit der Ausweisung eines Heil- und Kurwaldes anerkannt“, so Innenminister Roger Lewentz als Schirmherr.

***

Stadt Lahnstein