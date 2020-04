OTTOBEUREN (BY) – Am Samstagabend ging gegen 20:45 Uhr bei der Polizei eine Mitteilung über eine Feierlichkeit in einem Hotel in Ottobeuren ein, bei der auch laute Musik gespielt würde.

Vor Ort wurde im geschlossenen Hotel eine private Feier unter dort wohnhaften Angestellten festgestellt. Die drei Angestellten hatten dabei Besuch von drei Bekannten.

Die Gäste mussten die Örtlichkeit verlassen. Eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz ist für die Betroffenen die Folge.

(PI Memmingen)