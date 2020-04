Erstellt in

MEMMINGEN (BY) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Rheineckstraße zunächst zu einer Ruhestörung aufgrund lauter Musik.

Vor Ort stellten die eingesetzten Streifenbeamten schließlich vier Personen fest, von denen zwei aufgrund der derzeit geltenden Rechtsverordnung zur Corona-Pandemie dort unberechtigt anwesend waren.

Die Folge sind nun Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz, sowie eine Anzeige wegen Ruhestörung.

***

(PI Memmingen)