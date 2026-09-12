Paul Schmidt (AfD): Drohende Gasspeicher-Leere im Februar 2027 zeigt fatale Folgen der Energiewende – Zur aktuellen Diskussion um die Füllstände der deutschen Gasspeicher und die Risiken für die heimische Energieversorgung erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Paul Schmidt:
„Die deutschen Gasspeicher sind aktuell zu 55 Prozent gefüllt. Selbst wenn das Fülltempo erhöht wird und die Gasspeicher im November zu 77 Prozent gefüllt sein sollten geht der Verband Initiative Energien Speichern (INES) davon aus, dass die Gasspeicher im Falle eines sehr kalten Winters im Februar 2027 leer sein könnten. Dann müsste teures Gas auf dem Weltmarkt importiert werden.
Millionen deutsche Wohnungen werden mit Gas beheizt; zuletzt war der Anteil bei 56 Prozent. Durch die CO2-Steuer wird das Gas zusätzlich verteuert. Die Stromerzeugung wird in Zukunft noch stärker als bisher von Reservekraftwerken mit Gas abhängig sein. Mit der Kernkraft stünde Deutschland eine grundlastfähige Technologie zur Energieerzeugung zu Verfügung.
Deutschland ist abhängig von unzuverlässiger und nicht grundlastfähiger Windkraft und Photovoltaik; und das aus rein idiologischen Gründen. Die AfD-Bundestagsfraktion fordert von der Bundesregierung, die CO2-Steuer abzuschaffen und den Wiedereinstieg in die Kernkraft zu beschließen. Versorgungssicherheit und bezahlbare Energie müssen endlich wieder Vorrang haben.“
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Text: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag