Die Brandmauer gegen die AfD: Ein demokratisches Eigentor?

Stellen wir uns eine Situation vor: Die SPD bringt einen Antrag in den Bundestag ein, etwa zur Verbesserung der Pflegeversorgung oder zur Reform des Steuerrechts. Nun kündigt die AfD an, diesem Antrag zuzustimmen. Wenn die SPD sich konsequent an die Brandmauer hält, müsste sie ihren eigenen Antrag zurückziehen, um zu verhindern, dass die AfD durch Zustimmung indirekt Einfluss nimmt.

Doch das Problem geht noch weiter: Die SPD könnte in einer solchen Konstellation auch keine Zustimmung aus den Reihen der Opposition erwarten – insbesondere nicht von CDU und CSU, die aus parteitaktischen Gründen möglicherweise gar kein Interesse daran haben, der Regierung einen Erfolg zu ermöglichen. Ein Beispiel hierfür ist der 5-Punkte-Plan zur Migrationspolitik der CDU, der von SPD, Grünen und Linken scharf abgelehnt wurde – nicht zwangsläufig wegen des Inhalts, sondern weil er von der Union stammt und von der AfD unterstützt wird.

Das führt zu einem absurden Mechanismus: Die AfD hätte dadurch faktisch ein stilles Vetorecht über alle Anträge im Bundestag, die nicht aus ihrer eigenen Feder stammen. Indem sie gezielt ihre Zustimmung zu Regierungs- oder Oppositionsanträgen ankündigt, könnte sie dafür sorgen, dass diese aus parteitaktischen Gründen zurückgezogen oder blockiert werden. So könnte die AfD nicht nur eigene Anträge stellen, sondern gleichzeitig auch darüber bestimmen, welche Vorschläge anderer Parteien überhaupt eine Chance auf Umsetzung haben.

Das bedeutet: Selbst wenn eine Regierungspartei eine sinnvolle Reform vorschlägt, könnte sie in eine politische Sackgasse geraten, wenn sie keine Mehrheit in den eigenen Reihen findet und gleichzeitig nicht mit den Stimmen der Opposition rechnen kann. Das führt zu einer absurden Situation, in der dringend notwendige Reformen gar nicht erst auf den Weg gebracht werden, nur weil die falschen Leute zustimmen könnten.