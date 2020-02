Erstellt in

PFRONTEN (BY) – Auf einer Privatfeier in einem Schrebergarten, stürzte ein aus Kaufbeuren stammender, alkoholisierter 18-jähriger in eine vor Ort brennende Feuerschale.

Der junge Mann konnte sich aus eigenen Kräften wieder aufrichten. Jedoch musste dieser auf Grund seiner massiven Brandverletzung im Gesichtsbereich sofort ins Krankenhaus verbracht werden.

(PI Füssen)