Pirmasens – Netzwerk Demenz: Stammtischtreff am 27. Februar 2020

Erstellt in

Pirmasens – Netzwerk Demenz: Am kommenden Donnerstag, 27. Februar 2020, findet ein Erfahrungsaustausch für Demenzkranke und deren Angehörige statt. Der Stammtisch trifft sich von 14 bis 16 Uhr in der Jugendherberge Pirmasens, Schützenstr. 12-14, in Pirmasens.

Weitere Informationen beim Netzwerk Demenz der Versorgungsregion: Koordinierungsstelle für Psychiatrie, Frau Bettina Mayer, Tel. 06331/877-141, E-Mail: bettinamayer@pirmasens.de oder bei Frau Anna Kuntz, Pflegestützpunkt Pirmasens 2, Tel. 06331/1440158, E-Mail: anna.kuntz@pflegestuetzpunkt.rlp.de

***

Stadt Pirmasens