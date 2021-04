Pirmasens – Das Jugendamt der Stadt Pirmasens sucht Pflegefamilien für eine absehbare Zeit oder auf Dauer Babys und Kleinkinder bei sich aufnehmen.

Aus den unterschiedlichsten Gründen können die Kinder nicht bei ihren Eltern aufwachsen. Manche Eltern sind einfach überfordert, weil sie selbst keine gute Kindheit erlebten und daher nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse ihres Kindes nach Geborgenheit und liebevoller Zuwendung zu erfüllen. Manchmal spielen auch persönliche Lebenssituationen der Eltern wie Krankheit, psychische Verfassung oder Trennungen eine Rolle.

Das Stadtjugendamt sucht für solche Kinder ein Zuhause. Pflegekinder brauchen in erster Linie Liebe, Geborgenheit und Sicherheit, sowie Verständnis und Toleranz für ihre besondere Lebenssituation. Sie benötigen Akzeptanz und Respekt gegenüber ihrer Herkunft und das Gefühl, in der neuen Familie angenommen zu sein, so wie sie sind.

Pflegeeltern sollten in einem stabilen familiären Umfeld leben und im Einzelfall die Bereitschaft mitbringen auch mit der Herkunftsfamilie des Kindes zusammenzuarbeiten. Sie bieten dem Kind bei sich ein Zuhause und versorgen, betreuen, fördern und erziehen es im Alltag. Das Kind wird entweder ein Stück seines Lebens begleitet, also für eine gewisse Zeit bis das Kind wieder zu seinen Eltern zurück kann, oder sie begleiten das Kind bis zu seinem Erwachsenenwerden (Dauerpflege). Dabei geben Pflegeeltern ihm familiären Halt und Geborgenheit. Die kooperative Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ist erforderlich.

Pflegeeltern können Paare mit oder ohne Trauschein werden, aber auch Singles sowie gleichgeschlechtliche Paare. Sie können bereits eigene Kinder haben oder auch nicht.

Pflegeeltern erhalten finanzielle Unterstützung im Rahmen der Jugendhilfe, Fortbildungen sowie Begleitung und Beratung durch den Pflegekinderdienst des Stadtjugendamtes.

Ausführliche Informationen erhalten Interessierte bei den Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes, Bettina Baas-Wafzig und Susanne Schütz. Telefon: 06331/877247 und 877253. E-Mail: pflegekinderdienst@pirmasens.de

www.pirmasens.de/pflegekinderdienst

***

Stadt Pirmasens