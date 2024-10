POL-GF: Unfall L284 Ummern – Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Unfall L284 Ummern, Wesendorf (ots) – Am Abend des 2. Oktober 2024 ereignete sich gegen 22:30 Uhr auf der Ummerschen Kreuzung ein Verkehrsunfall.

Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem VW und drei Insassen im Alter von 16 bis 17 Jahren die Landesstraße 284 (L284) aus Richtung Wesendorf kommend in Richtung Ummern.

An der Kreuzung zur Bundesstraße 4 fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem Sattelauflieger eines LKW, der die Bundesstraße 4 in Richtung Süden befuhr. Es kam zur Kollision in Folge derer sich alle Insassen des PKW leicht verletzten. Diese wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verbracht.

Die genaue Unfallursache ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.