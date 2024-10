Historische Ereignisse am 3. Oktober

Posted in

Heute, am 3. Oktober 2024, feiern wir den Tag der Deutschen Einheit, einen der wichtigsten nationalen Feiertage Deutschlands. Dieses Datum markiert den Tag, an dem 1990 die Wiedervereinigung Deutschlands abgeschlossen wurde, ein Ereignis, das nicht nur die deutsche, sondern auch die europäische Geschichte tiefgreifend verändert hat. Doch der 3. Oktober war im Laufe der Jahrhunderte auch Schauplatz zahlreicher anderer bedeutender Ereignisse, die in die Geschichtsbücher eingingen.

1789: US-Präsident George Washington propagiert den ersten Thanksgiving Day

George Washington verkündete 1789 den ersten offiziellen Thanksgiving Day in den USA. Dieses Fest, das ursprünglich der Dankbarkeit für eine gute Ernte diente, ist heute ein wichtiges kulturelles Symbol in den Vereinigten Staaten.

1835: Johann Sebastian Staedtler gründet in Nürnberg eine Fabrik, um Bleistifte herzustellen

Die Gründung der Staedtler-Bleistiftfabrik 1835 durch Johann Sebastian Staedtler markierte den Beginn eines Unternehmens, das heute weltweit bekannt ist und das Handwerk der Bleistiftherstellung revolutionierte.

1848: Generalversammlung des katholischen Vereins Deutschlands – Erster Katholikentag in Mainz

Im Jahr 1848 fand in Mainz die erste Generalversammlung des katholischen Vereins Deutschlands statt, die als Geburtsstunde des Katholikentages gilt. Dieses Ereignis war ein Meilenstein in der katholischen Selbstorganisation im Zuge der politischen Umbrüche des 19. Jahrhunderts.

1863: Abraham Lincoln erklärt Thanksgiving zum nationalen Feiertag

1863 erklärte Abraham Lincoln den Thanksgiving Day offiziell zum nationalen Feiertag in den USA und setzte ihn auf den vierten Donnerstag im November fest. Dies geschah mitten im Amerikanischen Bürgerkrieg und sollte die Einheit und den Zusammenhalt der Nation fördern.

1884: Das dänische Schloss Christiansborg wird durch ein Feuer zerstört

Ein verheerendes Feuer zerstörte 1884 das Schloss Christiansborg in Kopenhagen. Dieses historische Gebäude diente als Residenz der dänischen Monarchen und ist heute Sitz des Parlaments, der Regierung und des Obersten Gerichts Dänemarks.

1901: Wilhelm Kress’ Flugversuch mit einem Wasserflugzeug

Im Jahr 1901 unternahm Wilhelm Kress einen der ersten Flugversuche mit einem Wasserflugzeug am Wienerwaldsee. Obwohl der Versuch scheiterte, war Kress einer der Pioniere in der Geschichte der Luftfahrt.

1906: SOS wird auf der Internationalen Funkkonferenz in Berlin zum Notrufsignal erklärt

Auf der Internationalen Funkkonferenz in Berlin 1906 wurde SOS als internationales Notrufsignal eingeführt und ersetzte das bisher verwendete CQD. Das simple und einprägsame Signal hat seither unzählige Menschenleben gerettet.

1912: Gründung der Deutschen Bücherei in Leipzig

Die Deutsche Bücherei wurde 1912 in Leipzig gegründet und ist bis heute eine der bedeutendsten Bibliotheken Deutschlands. Sie bewahrt die Buchproduktion Deutschlands und bietet wertvolle Einblicke in die kulturelle Geschichte.

1921: Gründung von Soroptimist International in Oakland, Kalifornien

1921 wurde in Oakland, Kalifornien, Soroptimist International gegründet. Diese Organisation setzt sich weltweit für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen ein.

1931: Gründung der Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Die Zentralbank der Türkei, die Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, wurde 1931 gegründet und spielt seitdem eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung der Türkei.

1940: Beginn der Kinderlandverschickung im Deutschen Reich

1940 begann im Deutschen Reich die Kinderlandverschickung, bei der Kinder aus bombengefährdeten Städten in ländliche Gebiete evakuiert wurden. Dies sollte sie vor den Gefahren des Zweiten Weltkriegs schützen.

1957: Willy Brandt wird Regierender Bürgermeister von Berlin

Nach dem Tod von Otto Suhr wurde 1957 Willy Brandt zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Brandt spielte eine entscheidende Rolle in der deutschen Politik und wurde später Kanzler der Bundesrepublik.

1969: Eröffnung des Berliner Fernsehturms

1969 wurde der Berliner Fernsehturm, das höchste Bauwerk Deutschlands, feierlich eröffnet. Er ist bis heute eines der bekanntesten Wahrzeichen der Hauptstadt.

1969: Leipziger-Volkszeitung-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

In der Leipziger-Volkszeitung-Entscheidung von 1969 legte das Bundesverfassungsgericht den Grundstein für die Rezipientenfreiheit, ein wesentlicher Bestandteil des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung.

1976: Bundestagswahlen und Rücktritt von Albert Osswald

Bei den Bundestagswahlen 1976 verlor die SPD unter Helmut Schmidt ihre Vormachtstellung, konnte jedoch in Koalition mit der FDP weiterregieren. Am gleichen Tag trat der hessische Ministerpräsident Albert Osswald wegen seiner Verwicklung im Helaba-Skandal zurück.

1990: Deutsche Wiedervereinigung – Tag der Deutschen Einheit

Am 3. Oktober 1990 wurden die fünf neuen Länder der ehemaligen DDR offiziell Teil der Bundesrepublik Deutschland. Dieser historische Moment beendete die deutsche Teilung und schuf den heutigen Nationalfeiertag, den Tag der Deutschen Einheit.

1993: Gründung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

1993 entstand die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg durch die Vereinigung dreier Hochschulen. Sie ist heute eine der führenden Hochschulen in Sachsen-Anhalt.

1997: Erster Tag der offenen Moschee

Am 3. Oktober 1997 fand in Deutschland erstmals der Tag der offenen Moschee statt. Seitdem öffnen Moscheen jedes Jahr an diesem Datum ihre Türen, um den Dialog zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen zu fördern.

1997: Geburt der geklonten Maus Cumulina

In Honolulu wurde 1997 die erste geklonte Maus, Cumulina, geboren. Dies war ein bedeutender Meilenstein in der biomedizinischen Forschung und öffnete neue Türen für die Genforschung.

1999: Nationalratswahlen in Österreich

Bei den Nationalratswahlen 1999 wurde die FPÖ unter Jörg Haider nach der SPÖ zur zweitstärksten politischen Kraft in Österreich. Diese Wahl hatte tiefgreifende politische Auswirkungen in Europa.

2003: Roy Horn von weißem Tiger angegriffen

Der bekannte Zauberkünstler Roy Horn wurde 2003 während einer Show in Las Vegas von einem weißen Tiger angegriffen und schwer verletzt. Der Vorfall erschütterte die Welt der Unterhaltung und führte zum Ende der Show.

2008: Rettung der Hypo Real Estate

Nach einem zwölfstündigen Verhandlungsmarathon wurde 2008 die Hypo Real Estate mit einer 35-Milliarden-Euro-Bürgschaft gerettet, um einen drohenden Kollaps des Unternehmens abzuwenden. Dies war ein zentraler Moment während der Finanzkrise.

2010: Deutschland zahlt die letzten Reparationen des Ersten Weltkriegs

Am 3. Oktober 2010 beglich Deutschland die letzte Rate der Reparationszahlungen aus dem Ersten Weltkrieg. Dies beendete ein fast 100-jähriges Kapitel der deutschen Geschichte.

2011: Erstes Licht für das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)

2011 nahm das weltweit größte Radioteleskop, ALMA, in der Atacama-Wüste seinen Betrieb auf. Das Teleskop hat die Erforschung des Weltalls revolutioniert und neue Einblicke in entfernte Galaxien ermöglicht.

Der 3. Oktober ist ein Datum, das zahlreiche historische Ereignisse umfasst, doch die Deutsche Wiedervereinigung bleibt für uns als Nation von besonderer Bedeutung. Der Tag der Deutschen Einheit erinnert uns daran, dass Frieden, Freiheit und Einheit auch nach schwierigen Zeiten wiederhergestellt werden können.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt