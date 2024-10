POL-NE: Brand Düsseldorfer Straße Neuss – Feuer in leerstehender Lagerhalle

Posted in

Brand Düsseldorfer Straße Neuss (ots) – Am Donnerstag (24.10.) kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Brand an der Düsseldorfer Straße in Neuss.

In einem leerstehenden Gebäude brach ein Feuer aus.

Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.