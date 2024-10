POL-PPTR: Unfall A1 Rivenich – Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Unfall A1 Rivenich – Autobahn A1 (ots) – Am Mittwoch den 02.10.2024 gegen 16:32 Uhr ereignete sich auf der BAB1, Höhe Rivenich in Fahrtrichtung Koblenz ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Im fließenden Verkehr ist das hintere Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache auf das vordere Fahrzeug aufgefahren. Durch den Unfall sind beide Fahrzeuge mit der Schutzplanke kollidiert. Der Fahrer und Beifahrer das vorderen und der Fahrer des hinteren Fahrzeuges wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Autobahn kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Nach kurzer Zeit wurde die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken wieder freigegeben. Die Sperrung in Fahrtrichtung Koblenz dauerte bis circa 17:50 Uhr an.

Im Einsatz waren die Feuerwehr, Rettungskräfte, die Autobahnmeisterei und Kräfte der Polizeiautobahnstation und der Polizeiinspektion aus Schweich.

Text: Polizeiautobahnstation Schweich / Polizeipräsidium Trier