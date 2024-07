PP Ravensburg: Schwerer Unfall B30 Bad Waldsee Süd / Gaisbeuren – Frontalzusammenstoß

Posted in

Schwerer Unfall B30 Bad Waldsee Süd (Landkreis Ravensburg) (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 30 (B30) zwischen Bad Waldsee Süd und Gaisbeuren ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 29 Jahre alter VW-Fahrer aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Er streifte zunächst einen entgegenkommenden Lastwagen hinten links und prallte in der Folge frontal mit einem Dacia zusammen. Beide Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls gedreht, der Dacia kam im Straßengraben zum Stehen.

Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 57 Jahre alte Fahrer des Dacia zogen sich schwere Verletzungen zu. Beide wurden nach notärztlicher Erstversorgung von Rettungsdiensten in Krankenhäuser gebracht.

Ein hinter dem Dacia fahrender BMW-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass auch sein Wagen erheblich beschädigt wurde. An einem Seat entstand durch umherfliegende Trümmerteile Sachschaden. Sowohl der VW, als auch der Dacia und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen dauert aktuell noch an. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst sind auch Kräfte der Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. Die Sperrung der Bundesstraße wird voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.