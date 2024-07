POL-PDWO: Einbruch Reitstall Worms-Pfeddersheim – Zeugenaufruf

Posted in

Einbruch Reitstall Worms-Pfeddersheim (ots) – In der Nacht vom 16. auf den 17.07.2024 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Pferdestall in der Otto-Suhr-Str. in Worms-Pfeddersheim. Dort entwendeten sie diverse Reitutensilien und ein Stromaggregat mit 4-stelligem Gesamtwert, bevor sie unerkannt fliehen konnten.

Sollten Sie verdächtig wirkende Personen oder Handlungen zu diesem Sachverhalt beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Worms unter der 06241/852-0, per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder über unser Hinweisportal auf unserer Homepage.