Kostenloses Onlineseminar am 19. November: Do it yourself – Das eigene Gebäude mit einfachen Mitteln energieeffizienter machen

Kostenloses Onlineseminar, Ratingen. Wie kann ich mein Gebäude mit einfachen Mitteln energieeffizienter machen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das kostenfreie Online-Seminar „Energieeffizient sanieren und sparen“ am 19. November von 18 bis 19.30 Uhr.

Energieeffizienz bei Gebäuden ist aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen benötigen energieeffiziente Gebäude weniger Energie für Heizen und Kühlen, was sich positiv auf die Energiekosten auswirkt. Andererseits werden auch Treibhausgase eingespart und somit das Klima geschont. Auch der Wert einer Immobilie kann durch gezielte Energieeffizienz-Maßnahmen gesteigert werden.

Natürlich sind solche Maßnahmen zunächst mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Wer kleinere Handwerkeraufgaben in den eigenen vier Wänden selbst übernimmt – „Do it yourself“ (DIY) –, kann dabei bares Geld sparen. Mit einfachen Maßnahmen und ein bisschen Geschick lässt sich der energetische Zustand der eigenen Immobilie schnell verbessern.

Beim Online-Seminar gibt ein Fachmann Tipps, wie man mit einfachen Maßnahmen selbst energieeffizient saniert und dadurch sparen kann. Im Fokus stehen dabei die Themen Dämmung, Heizungsoptimierung und die Installation von Balkonsolaranlagen. Ergänzend dazu gibt er Hinweise zu den Fördermöglichkeiten und dem Antragsverfahren.

Das Onlineseminar der DIY-Academy wird vom Klimaquartier Neviges veranstaltet. Organisiert wird die Veranstaltung von der Stadt Velbert in Kooperation mit den Städten Wülfrath, Hilden und Ratingen. Daher sind auch alle Ratingerinnen und Ratinger herzlich zur Teilnahme an diesem kostenfreien Angebot eingeladen.

Die Plätze sind begrenzt. Interessierte können sich unter www.klimaquartier-neviges.de anmelden. Darüber hinaus nehmen Mitarbeitende der Innovation City Management GmbH Anmeldungen unter Telefon 0800 4623600 oder per E-Mail an info@klimaquartier-neviges.de entgegen. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten die Teilnehmenden den Zugangslink zu der Onlineveranstaltung (über das Konferenzsystem „ClickMeeting“).

Bei Fragen oder Anregungen zu den Klimaschutzaktivitäten in Ratingen kann gerne das Klimaschutz-Team der Stadt Ratingen kontaktiert werden (klima@ratingen.de).

***

Text: Stadt Ratingen