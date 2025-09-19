Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

René Springer / Martin Reichardt (AfD): Das Kindergeld muss auf den Prüfstand

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Asyl / Asylpolitik, Berlin, Deutschland-News, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland-Politik

René Springer / Martin Reichardt (AfD): Das Kindergeld muss auf den Prüfstand – Wie die Junge Freiheit berichtet, hat die Bundesagentur für Arbeit im vergangenen Jahr rund 650 Millionen Euro Kindergeld für Kinder mit Wohnsitz im Ausland überwiesen. Das ist ein Anstieg um mehr als 1.700 Prozent seit 2010. Insgesamt beliefen sich die Ausgaben für Kindergeld 2024 auf 54,5 Milliarden Euro.

Besonders auffällig ist zudem der Kinderzuschlag, der eigentlich einkommensschwachen Familien in Deutschland helfen soll. Von den 2,96 Milliarden Euro Zuschüssen gingen 49 Prozent an ausländische Bezieher – mehr als doppelt so viel, wie es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht.

Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer, erklärt dazu:

„Die Überweisung von Kindergeld in voller Höhe auf ausländische Konten muss gestoppt werden. Kindergeldzahlungen ins Ausland müssen endlich an die Lebenshaltungskosten vor Ort angepasst werden – so wie es die AfD-Bundestagsfraktion seit Jahren fordert. Das würde die Steuerzahler jährlich um hunderte Millionen Euro entlasten. Neben dem Bürgergeld muss aber auch das Kindergeld grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt werden. Wie in Dänemark sollte der Anspruch für Ausländer an klare Voraussetzungen geknüpft werden: gültiger Aufenthaltstitel und eine mehrjährige Erwerbstätigkeit. Nur so kann die Einwanderung in unsere Sozialsysteme aufgrund attraktiver Sozialleistungen gestoppt werden. Dass inzwischen jeder zweite Euro beim Kinderzuschlag an ausländische Familien geht, zeigt das Versagen der Bundesregierung in der Migrationspolitik. Wenn Ausländer in Deutschland nur über die Runden kommen, indem sie mit Sozialleistungen aufstocken, ist klar: Diese Einwanderungspraxis ist für Deutschland ein Minusgeschäft. Die Einwanderung von gering qualifizierten Ausländern muss gestoppt werden.“

Online Paradies Reisen - Traumreisen und Meer

Der familienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Martin Reichardt, ergänzt dazu:

„Kindergeld ist ursprünglich eingeführt worden, um Familien in Deutschland zu unterstützen. Heute erleben wir, dass es zu einem Einfallstor für Sozialmigration geworden ist. Wir müssen das Kindergeld wieder auf seine eigentliche Aufgabe zurückführen: die Förderung deutscher Familien. Auch deshalb gehört das Kindergeld auf den Prüfstand.“

***
Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2026 am 22. März - AfD auch in RLP im Aufwind - Umfragen zeigen deutliche Zugewinne

Immunsystem natürlich stärken

Waldbaden / Shinrin Yoku - Mit allen Sinnen eintauchen in die heilsame Kraft der Natur

Im Rhythmus der Natur - Wie Achtsamkeit im Wald Körper und Seele heilt

Wann werden wir gesehen oder das Momentum

Ulmer Nester: Innovative Schlafkapseln schützen Obdachlose in eisigen Winternächten

VIER PFOTEN protestiert am 22. September 2025 mit XXL-Parka gegen Pelzverkauf beim Woolrich Store in Hamburg

Rollstuhltraining für Menschen mit MS in Kastellaun

Deutsche Polizeigewerkschaft erwartet Höchststrafe und Sicherheitsverwahrung für den tödlichen Messerangriff auf den Polizisten Rouven Laur

KUBICKI-Kolumne für Cicero Online: Der blamierte Staat

Coastal Cleanup Day 2025 am 20. September in Hamburg: Gemeinsam Müll sammeln zum Schutz der Meere

Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2025: Die Landeshauptstadt lädt am 21. September zum öffentlichen Wahlabend ins Potsdam Museum

Martin Sichert: AfD-Fraktion verurteilt Leistungskürzung in der gesetzlichen Krankenversicherung

570.000 Engagierte in Hamburg - eine Stadt ohne Engagement undenkbar

Pop-up Days 2025 im Landkreis Rotenburg (Wümme) - Auf Schnupperkurs in den Beruf

Ü50-Spezial: Linux - eine mögliche Alternative zu Windows?

Schlagworte: #19.09.2025 #AfD #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Aktuell #Bundesagentur für Arbeit #Das Kindergeld muss auf den Prüfstand #Junge Freiheit #Kindergeld #Martin Reichardt #Nachrichten #News #Politik #Rene Springer #Sozialpolitik

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com