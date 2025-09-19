Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Junge Union Rheinland-Pfalz stimmt sich auf Politikwechsel ein

Junge Union Rheinland-Pfalz stimmt sich auf Politikwechsel ein – Die Junge Union Rheinland-Pfalz hat am 6. September bei ihrem Landesausschuss in Hübingen im Westerwald ihr Wahlprogramm für die kommende Landtagswahl beschlossen. Damit ist ein Prozess geendet, der im letzten November mit dem Aufruf des Landesvorsitzenden zur Einreichung von Forderungen gestartet ist. Insgesamt wurden von Fachkommissionen, Kreisverbänden und Bezirksverbänden knapp 60 Punkte eingereicht von denen 35 ausgewählt wurden. Außerdem konnten 38 A- und B-Kandidaten im JU-Alter für die Landtagswahl nominiert werden.

Diesen wichtigen Schritt kommentiert Christopher Hauß, Landesvorsitzender der Jun-gen Union Rheinland-Pfalz:

„Ich bin unfassbar stolz auf unser Programm, das in einer breiten Beteiligung von unseren Mitgliedern im Ehrenamt ausgearbeitet wurde. Die gesamte Organisation ist sich der historischen Chance eines Führungswechsels in der Regierung im nächsten Jahr bewusst. Wir beobachten, dass die Ampel unter Alexander Schweitzer ihren Gestal-tungsanspruch abgegeben hat. Jedes Jahr wird eine Rekordzahl von Erstklässlern nicht versetzt, der für unser Land so wichtige Weinbau ist in einer ungekannten Krise und der Hausärztemangel treibt finanziell ausgebrannte Kommunen dazu die Ärzteausbildung in die eigene Hand zu nehmen, um nur einige der großen Probleme zu nennen. Wäh-rend diese Probleme ungelöst bleiben, beschäftigt man sich mit Klientelprojekten wie der Abschaffung unangekündigter HÜs oder der wirkungslosen Übererfüllung der deut-schen und europäischen Klimaschutzziele mit dem Landesklimaschutzgesetz. Wir sind überzeugt, dass unser großartiges Bundesland auch eine großartige Regierung verdient, die Verantwortung übernimmt und sich den Herausforderungen stellt. Mit unseren 35 Punkten wollen wir einen Politikwechsel nach 35 Jahren SPD-Regierung umreißen. Ich freue mich unglaublich darüber wie viele junge Menschen hieran mitarbeiten wollen und für die CDU kandidieren. Dies ist ein weiterer Ausdruck des Gestaltungswillens, mit dem wir den Bürgerinnen und Bürgern mit Gordon Schnieder eine andere Politik anbieten möchten.“

Junge Union Rheinland-Pfalz

