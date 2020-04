Saarbrücken – Coronavirus: Lebensmittel für Menschen in Not in Malstatt ab 7. April

Saarbrücken (SL) – Coronavirus: Die Initiative INSIEME gibt ab Dienstag, 7. April, zweimal pro Woche Lebensmittel an Menschen in Not in Malstatt aus. Ausgabestelle ist der große Saal der Italienischen Mission in der Lebacher Straße 119, gegenüber der Saarbahn-Haltestelle Pariser Platz/St. Paulus. Zum Initiativkreis INSIEME gehört auch die Landeshauptstadt Saarbrücken.

Verteilt werden Tüten mit haltbaren Grundnahrungsmitteln sowie Obst, Brot und Hygieneartikel. Die Initiative ergänzt ein ähnliches Angebot in St. Johann und die „Gabenzäune“ an mehreren Stellen in der Stadt. Sie dient insbesondere der Überbrückung, bis die Saarbrücker Tafel in Burbach ihren Betrieb wieder aufnimmt. Auch dann soll die Initiative die Tafel während der Corona-Krise entlasten. Geplant ist die Ausgabe der Lebensmittel vorläufig für April, bei Bedarf auch darüber hinaus. In der Osterwoche findet die Aktion am Dienstag, 7. April, und Donnerstag, 9. April, von 13 bis 15 Uhr statt. Danach erfolgt die Ausgabe immer dienstags und freitags von 13 bis 15 Uhr.

Oberbürgermeister Uwe Conradt: „Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität in unserer Stadtgesellschaft sind herausragend. Das zeigt sich zurzeit besonders eindrucksvoll. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie betreffen alle Lebensbereiche. Nur gemeinsam können wir die aktuellen und anstehenden Herausforderungen meistern. Dazu zählt gerade auch, den Bedürftigen zu helfen. Ich danke allen, die sich bei dieser neuen Initiative engagieren. Ich möchte auch nochmals allen anderen danken, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen.“

Viele Freiwillige helfen mit – Malstatter Lebensmittelgeschäfte unterstützen

Die Initiative geht mit rund 50 Mitarbeitenden an den Start, darunter etwa 30 Jugendliche und junge Erwachsene. Sie werden in mehreren Schichten die Lebensmittel ausgeben und dafür sorgen, dass alle Hygiene- und Kontaktvorschriften eingehalten werden.

Die Lebensmittel werden bei Geschäften in Malstatt eingekauft. Mehrere Geschäfte haben sich auch bereit erklärt, die Aktion mit Spenden oder einem Aufruf an die Kundinnen und Kunden, zusätzliche Artikel zu kaufen und zu spenden („kauf zwei, gib eins“), zu unterstützen.

Geldspenden für INSIEME sind willkommen. Sie können auf das Spendenkonto der Katholischen Kirchengemeinde St. Jakob, IBAN DE07 5905 0101 0000 6820 96, Stichwort INSIEME, überwiesen werden.

Hintergrund

INSIEME ist italienisch und bedeutet „zusammen“. Damit soll der italienischen Gemeinde in Saarbrücken gedankt werden, die ihren Saal für die Initiative bereitgestellt hat. Der Name soll außerdem die Verbundenheit mit den besonders stark von der Corona-Krise betroffenen Ländern wie Italien und die Solidarität aller Menschen in dieser Zeit symbolisieren.

Dem Initiativkreis INSIEME gehören an: Dekanat Saarbrücken, Italienische Gemeinde Saarbrücken, Katholische Pfarreiengemeinschaften Saarbrücken-Malstatt und St. Jakob, Evangelische Kirchengemeinde Malstatt, Stadtteilverein Malstatt gemeinsam stark (Mags), Zukunftsarbeit Molschd (PGG), Stadtteilbüro Malstatt (Diakonie Saar), Initiative WIR auf der Rußhütte, Caritasverband Saarbrücken, Quartiersmanagement Malstatt (Diakonie Saar). Projekt ZuHause in Molschd (AWO), Wärmestube Saarbrücken e.V., Landeshauptstadt Saarbrücken.

Kontakt: Dekanat Saarbrücken, Heiner Buchen, Telefon +49 681 700 618, dekanat-saarbruecken@freenet.de, Facebook: www.facebook.com/insieme.malstatt

***

Landeshauptstadt Saarbrücken – Der Oberbürgermeister