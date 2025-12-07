Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Schneemann bauen für Faule ❄️😂 Wenn Faulheit auf Kreativität trifft…

Schneemann bauen für Faule - Wenn du zu faul bist einen Schneemann zu bauen

Winter in Deutschlanddie neue Generation Schneemann ist da.
Effizient, energiesparend und komplett liegeoptimiert.
Während klassische Schneemänner mühselig zusammengerollt werden müssen, entsteht dieses Modell ganz ohne körperliche Anstrengung:
Einfach Schneefall abwarten, Nase reinstecken, Knöpfe drauf, Zweige anstecken – fertig ist das „frostige Klima-Kurzlebewesen“.

Ein Konzept, das vermutlich bald Eingang in jede gute Winterverordnung findet, denn: Wer faul ist, muss eben kreativ bleiben. (hk)

