Schneemann bauen für Faule ❄️😂 Wenn Faulheit auf Kreativität trifft…
Winter in Deutschland – die neue Generation Schneemann ist da.
Effizient, energiesparend und komplett liegeoptimiert.
Während klassische Schneemänner mühselig zusammengerollt werden müssen, entsteht dieses Modell ganz ohne körperliche Anstrengung:
Einfach Schneefall abwarten, Nase reinstecken, Knöpfe drauf, Zweige anstecken – fertig ist das „frostige Klima-Kurzlebewesen“.
Ein Konzept, das vermutlich bald Eingang in jede gute Winterverordnung findet, denn: Wer faul ist, muss eben kreativ bleiben. (hk)