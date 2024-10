In der Rubrik Witze & Humor präsentieren wir Ihnen heute: Proffezjonelle Nachhilffe: Ein unvergesslich Angebiet!

Liebe Lehrein, lieehrer und alle die das lesen können! Heute haben wir was ganz Spezieles für euch gefunden – ein Angebot, das sicher jede mathefan und Deutschliebhaber augen reiben lässt. Es geht um die proffezjonelste Nachhilffe in DEUTSCH und MATTE die es je gegeben hat. Da bleibt wirklich kein Wunsch offen, außer vllt ne extra Stunde Rechtschraibuntericht.

Da steht’s groß und breit auf einem zettel geschrieben: Proffezjonelle Nachhilffe in Deutsch und Matte – Stunde 8€ oder 3 Stunden für 26 Euro!

Jawollll, ihr habt das richtig gelesen! Für nur 8 Euro pro stunde oder, und jetzt kommts, sagenhafte 3 Stunden für läppische 26 Euro! Wer könnte da nein sagen? Mathe hin oder her, da kriegt man gleich lust darauf, die stunde zu buchen – und 26 Euro klingt ja fast wie ein jackpot.

Ein richtiger Tipp mit fehlern

Die rechnerische Logik ist hier so simpel wie ne Wurzel von einem Baum – falls das für euch jetzt zu kompliziert klingt, keine Sorge! Der liebe Anbieter selbst hat es auch nich ganz verstanden. Und da kommt die wirkliche Magie: Wenn man genau überlegt, 3 Stunden für 26 Euro… hmm, Moment mal! Bei 8 Euro pro Stunde, wäre es doch eigendlich 24 Euro? Aber pff, Details – wozu Mathe wenn man „MATTE“ schon kann, oder?

Rechnen? Das ist sowas von 2023…

Wer wirklich noch glaubt, dass man in der Schule was lernen muss, der sollte dieses Angebot sehen. Für 2 Euro extra kriegt man bestimmt die besten Tricks, wie man in Mathe nie wieder falsch rechnet! ODER: Der Anbieter hat vllt was ganz Besonderes vor, denn schließlich kostet die letzte Stunde mehr, weil da der Hirn raucht! Wer weis das schohn?

Die Reaktion der Fans

„Wo kann ich das buchen?“, fragt ein begeisterter Leser, der sich schon lange für bessere matte Noten in der Schule interessiert. „Das is genau das, was mein Deutschlehrer gesagt hat, dass ich brauche“, fügte ein anderer hinzu, der sich sehr auf die proffezjonelle Nachhilffe freut.

Andere hingegen fragen sich, ob der Anbieter vielleicht selbst mal Nachhilfe gebrauchen könnte. „Vielleicht macht er einen Spezialkurs für’s richtig Rechnen?“, fragt ein anderer sichtlich erstaunter Nutzer.

Fazit:

Wenn du auf der suche nach einem unvergleichlichen Proffezjonelle Nachhilffe bist und Matte plus Deutsch für dich einfach ein kannste-immer-brauchen ist, dann buch gleich hier! Aber beeil dich, weil wer weis, wie lange es noch dauert, bis der Anbieter selbst merkt, das was nicht ganz stimmt… (hk)

P.S. Wer Rechtsschreibfehler findet, darf sie behalten 😀