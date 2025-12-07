Winter in Deutschland – Eine wahre Geschichte aus dem Amt für Schneewesen – Es war ein frostiger Morgen irgendwo in Deutschland, als sich zwei hochmotivierte Schneemänner – pardon, frostige Klima-Kurzlebewesen – auf einen epischen Wettkampf vorbereiteten.
Links, in seiner majestätischen, bauordnungskonformen Schneeburg, stand „Herr Frost“, frisch genehmigt vom Bauamt, inklusive Statik-Nachweis und brandschutztechnischer Abnahme.
Rechts, in der etwas schiefen, aber immerhin DIN-EN-ISO-konformen Burg, wartete „Olaf aus Abschnitt 7B“, der sich noch ärgerte, weil sein Antrag auf extrabreite Zinnen wegen Formblatt 12c abgelehnt worden war.
Der Schnee fiel romantisch vom Himmel – zumindest so lange, bis die Verordnung zur Sichtbehinderung durch atmosphärische Niederschläge in Kraft trat. Seitdem hatte der Schnee streng darauf zu achten, ausschließlich senkrecht zu fallen, um niemanden zu irritieren.
Die beiden Schneemänner standen also da, hielten ihre Schneebälle bereit und warteten.
Nicht auf ein Zeichen der Natur.
Nicht auf ihr inneres Kind.
Sondern – natürlich – auf die schriftliche Genehmigung zur Durchführung einer Schneeballschlacht, die vor exakt 14 Tagen beim Amt für Freizeit, Frost und winterliche Konfliktsimulation eingereicht worden war.
Punkt 09:37 Uhr kam endlich der offizielle Bescheid:
„Die Schneeballschlacht darf beginnen. Dauer: maximal 6 Minuten. Schalldruckpegel: 45 Dezibel. Wurfbewegungen nur in bogenförmigem Winkel. Schutzhelm empfohlen.“
Herr Frost hob den Arm.
Olaf hob den Arm.
Ein Moment atemberaubender Freiheit erfüllte die Luft…
… und dann knallte der erste Schneeball los – natürlich im vorgeschriebenen Winkel von 37 Grad.
Olaf bekam den Treffer ab, schrie empört, doch zum Glück kam sofort ein Mitarbeiter des Winterordnungsamts vorbei, um die Szene fachgerecht zu protokollieren.
„Bitte stillhalten, ich muss die Einschlagstelle vermessen.“
Die beiden rollten mit ihren Kohlestückchen-Augen.
Und so tobten sie weiter – zumindest bis zum unvermeidlichen Ende der Schlacht:
Herr Frost schmolz nach 5 Minuten und 42 Sekunden dahin.
Olaf überlebte immerhin bis Minute 6 – was ihm später im Abschlussbericht den Titel „Beständigstes Klima-Kurzlebewesen des Quartals“ einbrachte.
Winter in Deutschland – Und die Moral der Geschichte?
Winter in Deutschland ist wunderschön – solange man vorher jedes Schneeflöckchen korrekt anmeldet. Am Ende gewann keiner – außer der Bürokratie. Die schmilzt nämlich nie. (hk)