Was echt zur Zeit noch fehlt, ist ein Tag zwischen Samstag und Sonntag

„Was echt zur Zeit noch fehlt: Ein Tag zwischen Samstag und Sonntag!“

Der Samstag rennt, der Sonntag stresst – und der Montag steht wie ein fieser Chef schon im Flur. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen sagen: „Wir brauchen dringend einen Tag zwischen Samstag und Sonntag!“ Schließlich sind die beiden Wochenendtage längst nicht mehr das, was sie mal waren.

Samstag? Einkaufsstress, Haushalt, Kinder-Taxi und Sportverein-Marathon. Von Entspannung keine Spur. Sonntag? Klar, da gibt’s den Braten bei Oma, aber wehe, man hat die Arbeitsunterlagen für Montag noch nicht fertig. Zeit zum Durchatmen? Fehlanzeige! Es scheint, als wäre das Wochenende gar kein wirkliches „Ende“, sondern nur eine kurze Pause vom Chaos.

Der Vorschlag, einen dritten Wochenendtag einzuführen, sorgt also für Begeisterung – und eine spannende Debatte über den perfekten Namen. Manche schlagen „Samday“ vor, andere feiern „Sonnesam“ oder einfach „Lazyday“. Humorvoll wird auch über „Kein-Bock-Tag“ oder „Kuscheltag“ nachgedacht.

Kritiker warnen jedoch: „Wenn wir einen dritten Tag bekommen, wird der auch schnell mit Terminen vollgestopft!“ Optimisten hingegen sagen: „Vielleicht braucht das Wochenende einfach eine neue Mitte, um die Extreme auszugleichen.“ Ein richtiger Reset-Tag eben.

Also, wie wäre es mit einem Versuch? Für den perfekten Testlauf suchen wir Freiwillige. Voraussetzung: Keine To-Do-Listen, keine Verpflichtungen, nur Entspannung. Bewerbungen bitte an die Internationale Vereinigung der Sonntag-Verlängerer (IVSV). Vielleicht sind wir dem „Zwischen-Samstag-und-Sonntag“-Tag dann bald ein Stück näher – und das Wochenende wird endlich wieder das, was es sein sollte: ein echtes Ende der Woche (hk)!