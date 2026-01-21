Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Schnieder (CDU) zu verschwundenen Asylbewerbern in Rheinland-Pfalz: „Das ist ein ordnungspolitischer Offenbarunseid.“

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Asyl / Asylpolitik, Berlin, Deutschland-News, Mainz, Politik, Rheinland-Pfalz-Nachrichten

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-CDU-Christlich-Demokratische-Union-Deutschlands

Gordon Schnieder (CDU) zu verschwundenen Asylbewerbern in Rheinland-Pfalz: „Das ist ein ordnungspolitischer Offenbarunseid.“ – In Rheinland-Pfalz gelten 923 Asylbewerber als abgängig – das ist fast jeder Zehnte. Dazu erklärt der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder:

„Ein funktionierender Staat muss doch wissen, wer sich in seinen Einrichtungen aufhält und wer sie verlässt. Allein in der Erstaufnahme-Einrichtung in Bitburg sind sieben Straftäter untergetaucht. Wie viele es in anderen Einrichtungen sind, konnte oder wollte die Landesregierung uns heute im Integrationsausschuss nicht sagen. Das lässt nur zwei Schlüsse zu: Entweder fehlt ihr der Überblick – oder sie hält Informationen zurück. Beides ist gleichermaßen besorgniserregend und ordnungspolitischer Offenbarungseid.“

Mittelrhein-Tageblatt-Chronologie-des-Schreckens-Straftaten-von-Flüchtlingen

***
Text: Pressestelle CDU Landesverband Rheinland-Pfalz

Das könnte Sie auch interessieren ...

Veranstaltungen zum Weltfrauentag 2026 in Bremen

Seniorenkappensitzung Saarbrücken in der Saarlandhalle am 8. Februar

Innere Balance finden: Neue Kräfte tanken und entspannen mit der Herz-Waage-Funktion

Gesundheitsratgeber: Ohne Magnesium läuft in unserem Körper so gut wie nichts

Landesgartenschau 2026 in Ellwangen

Tag der offenen Tür in der Musikschule Frankfurt (Oder)

Sozialverband VdK: Mit dieser Gesundheitspolitik zahlen Patienten nur drauf

ALS Krankheit erklärt: Warum Influencerin Sara Bennett mit 39 starb – Symptome, Verlauf, Hilfe

Kostenloser Vortrag: KI im Alltag von Senioren am 23. Januar im Seniorentreff Mitte in Ratingen

„Ich will, dass die Wahrheit siegt“: Lesung von Hans Hesse in der Stadtbibliothek Bremerhaven

Seniorenkarneval Ratingen: „Kumm, loss` mer fiere“ – in der Stadthalle

Gerrit Huy (AfD): Transparenz statt Verschleierung der verheerenden Insolvenzzahlen

Neue Ernährungsempfehlungen der USA: Einordnung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)

Sozialverband VdK: SPD-Vorstoß zur Erbschaftsteuer ist Schritt in die richtige Richtung

Gesundheitsminister Philippi äußert sich besorgt zu sinkenden Apothekenzahlen: „Erhöhung des Packungsfixums ist dringend notwendig“

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex Dezember 2025: Jahreswechsel ohne Zuversicht: Selbstständige blicken skeptisch auf 2026

Schlagworte: #21.01.2026 #Aktuell #Asyl #Asylpolitik #CDU #CDU Landesverband Rheinland-Pfalz #Gordon Schnieder #Migration #Migrationspolitik #Nachrichten #News #Politik #verschwundene Asylbewerber #verschwundene Asylbewerber in Rheinland-Pfalz

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com