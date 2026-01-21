Gordon Schnieder (CDU) zu verschwundenen Asylbewerbern in Rheinland-Pfalz: „Das ist ein ordnungspolitischer Offenbarunseid.“ – In Rheinland-Pfalz gelten 923 Asylbewerber als abgängig – das ist fast jeder Zehnte. Dazu erklärt der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder:
„Ein funktionierender Staat muss doch wissen, wer sich in seinen Einrichtungen aufhält und wer sie verlässt. Allein in der Erstaufnahme-Einrichtung in Bitburg sind sieben Straftäter untergetaucht. Wie viele es in anderen Einrichtungen sind, konnte oder wollte die Landesregierung uns heute im Integrationsausschuss nicht sagen. Das lässt nur zwei Schlüsse zu: Entweder fehlt ihr der Überblick – oder sie hält Informationen zurück. Beides ist gleichermaßen besorgniserregend und ordnungspolitischer Offenbarungseid.“
Text: Pressestelle CDU Landesverband Rheinland-Pfalz