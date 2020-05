Schwabach – Aktueller Hinweis: Kultureinrichtungen öffnen schrittweise

Erstellt in

Schwabach (BY) – Nach der Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen in Bayern und den neu gefassten Beschlüssen des Kabinetts startet die Adolph von Henselt-Musikschule ab Montag, 11. Mai, den Betrieb in Teilen. Gruppenunterricht ist nach wie vor untersagt. Die Schülerinnen und Schüler, die zum Einzelunterricht kommen dürfen, wurden über ihre Lehrkräfte informiert. Alle anderen erhalten – soweit sie dem zugestimmt haben – weiterhin online Unterricht.

Die Stadtbibliothek öffnet am Dienstag, 12. Mai. Ein- und Ausgang im Foyer werden getrennt und es wird ein Zwei-Wege-System in den 1. und 2. Stock geben. Dies wird über den Fahrstuhl nach oben und über die Treppen nach unten geführt. Es wird zunächst einen Sicherheitsdienst geben, der im Foyer und der Bibliothek selbst auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie auf die zulässige Personenzahl achtet. Spielbereiche und Café-Betrieb bleiben geschlossen.

Die städtische Galerie öffnet ab Donnerstag, 14. Mai, das Stadtmuseum am Samstag, 16. Mai. Im Museum werden etwa 40 Personen gleichzeitig eingelassen.

—————————————–

STADT SCHWABACH

Bürgermeister- und Presseamt

Königsplatz 1

91126 Schwabach