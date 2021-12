Schwabach – Corona-Aktuell 11.12.2021: Impfungen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren ab 16. Dezember

Schwabach (BY) – Am Donnerstag, 16. Dezember, bietet das Schwabacher Impfzentrum erstmals Impftermine für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren an.

Von 13 bis 17 Uhr finden diese im ORO-Einkaufszentrum, Am Falbenholzweg, statt. Dafür ist eine vorherige Anmeldung zwingend notwendig. Die Impfungen führt ein Kinderarzt durch, mìt dem auch vorher ein Aufklärungsgespräch geführt werden kann.

Anmeldungen ab Montag von 8 bis 17 Uhr telefonisch über 09122 875410 oder per Mail an impfzentrum@schwabach.de. Geimpft wird mit dem Impfstoff für Kinder von Biontech. Im System Bayimco auf https://impfzentren.bayern/ können Kinder zwar schon registriert werden, aber eine Terminreservierung ist dort noch nicht möglich.

Ein zweiter Impftermin für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren findet am Samstag, 18. Dezember, von 9 bis 16 Uhr im „Haus für Kinder Altstadt“, Petzoldstraße 8, statt. Weitere Termine sind in Planung.

Für Jugendliche und Erwachsene gibt es nach wie vor laufend Termine im Impfzentrum, der Impfstation und mobil. Anmeldungen sind am besten telefonisch unter 09122 875410 oder über https://impfzentren.bayern möglich, auch kurzfristig.

—————————————–

STADT SCHWABACH

Bürgermeister- und Presseamt

Königsplatz 1

91126 Schwabach