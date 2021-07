Schwabach (BY) – Corona-Aktuell 29.07.2021: Weitere Sonder-Impftermine werden in Schwabach in den kommenden Tagen angeboten, bei allen wird sowohl der Impfstoff von BioNTech als auch der von Johnson & Johnson verimpft. Geimpft werden alle Impfwilligen, auch solche, die nur eine Zweitimpfung benötigen und die 1. Impfung beim Hausarzt erhalten haben.

Die Termine:

Samstag, 31. Juli

Sonntag, 1. August

Montag, 2. August

Mehrgenerationenhaus

„Zentrum Mensch“

9-12 Uhr

Limbach Gemeindehaus

11-14 Uhr

Dietersdorf Gemeindehaus

14-18 Uhr

Dienstag, 3. August..

Bahnhof

15-19 Uhr

Freitag, 6. August

ORO-Einkaufszentrum im Falbenholz

15-19 Uhr

Samstag, 7. August

ORO-Einkaufszentrum im Falbenholz

10-13 Uhr

Hinweis: Am Freitag, 30. Juli ist das Schwabacher Impfzentrum wegen einer internen Veranstaltung geschlossen.

Am Montag, 2. und 16. August, sowie am Freitag, 13. August, gibt es von 9 bis 13 Uhr jeweils einen Impfvormittag für Kinder und Jugendliche. Eine vorherige Terminvereinbarung ist gewünscht, es ist aber auch möglich, ohne Termin zu kommen. Mitzubringen sind der Impfausweis, der Personalausweis und eine erziehungsberechtigte Person. Anmeldung über E-Mail: impfzentrum@schwabach.de oder telefonisch unter 09122 875410. Für alle drei Impftermine ist als Zweit-Termin der 13. September vorgesehen.

In den beiden nächsten Wochen ist das Impfzentrum jeweils am Montag von 13:30 bis 17:30 Uhr, am Mittwoch von 9 bis 13 Uhr sowie am Freitag von 13:30 bis 17:30 Uhr für das Impfen ohne Termin geöffnet.

